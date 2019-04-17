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Медики сообщили о стабильно тяжелом состоянии писателя Дмитрия Быкова

Сегодня, 15:05

Быков был госпитализирован с подозрением на инсульт, однако этот диагноз не подтвержден

Дмитрий Быков. Фото: council.gov.ru
Дмитрий Быков. Фото: council.gov.ru.

Писатель и журналист Дмитрий Быков, госпитализированный накануне в одну из больниц в Уфе, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

По словам собеседника агентства, Быков был госпитализирован с подозрением на инсульт, однако "этот диагноз не подтвержден".

"Но состояние писателя остается стабильно тяжелым", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что с Быковым "работают лучшие республиканские специалисты, которые делают все необходимое для нормализации состояния пациента".

О случившемся проинформирован врио главы Башкирии Радий Хабиров, ситуация находится на его контроле, добавил собеседник агентства.

В свою очередь, представитель лектория "Прямая речь" в Уфе сообщил агентству, что запланированная на 16 апреля лекция Быкова была отменена, организаторы планируют вернуть деньги за билеты в среду. Пока неизвестно, удастся ли провести отмененную лекцию позднее.

Писатель и журналист Быков почувствовал себя плохо 16 апреля на борту самолета, выполнявшего рейс "Екатеринбург-Уфа". В Уфу он летел на встречу с читателями. После посадки самолета в Уфе Быков был госпитализирован в одну из республиканских больниц "Скорой помощи".

Быков является одним из ведущих программы "Один" на радиостанции "Эхо Москвы", ведя эфиры по четвергам.

Напомним, что в ноябре прошлого года умер известный украинский писатель-переводчик Виктор Шовкун. В его активе – переводы таких известных писателей, как Агата Кристи, Эдгар По, Роберт Льюис Стивенсон, Стивен Кинг.

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Тег Быков, госпитализация, Дмитрий Быков

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Источник:

Интерфакс-Украина

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