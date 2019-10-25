Медведь напал на человека в цирке на глазах у зрителей (видео)

Ранее дрессированная медведица напала на людей в российском Саратове, а теперь медведь попытался разорвать дрессировщика прямо во время циркового шоу в Карелии
Инцидент произошел в шапито городе Олонец 23 октября. Мужчину спасло лишь то, что животное находилось в наморднике.
Правоохранительные органы республики Карелия, где случилось нападение, возбудили уголовное дело по факту нарушения требований безопасности во время оказания услуг.
"Арена цирка не имела ограждения, в зале находилось большое количество детей", – отметили в ведомства.
Администратор шапито заявила, что всем зрителям, которые стали свидетелями нападения, вернули деньги. При этом сам цирк продолжит гастроли, но номер с медведем уберут. Она считает, что медведя привели в ярость вспышки фотокамер.
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Напомним, в прошлом году в России львица напала на девочку во время представления в цирке – животное набросилось на ребенка, сидевшего в первом ряду. Хищницу напугали овации и восторженные крики зрителей.
Кроме того, мы писали о побеге другого хищника в России – ягуара – из зоопарка в российском Красноярске. Вскоре беглеца обездвижили при помощи дротика и поместили обратно в клетку.
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