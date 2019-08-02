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Медведев полетел на Курилы вопреки протесту Токио

Сегодня, 09:29

В МИД Японии подчеркнули, что поездка Медведева является неприемлемой и вредит японско-российским отношениям

Дмитрий Медведев. Фото: facebook.com/Dmitry.Medvedev

Дмитрий Медведев. Фото: facebook.com/Dmitry.Medvedev

Медведев полетел на Курилы вопреки протесту Токио https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2 Россия В МИД Японии подчеркнули, что поездка Медведева является неприемлемой и вредит японско-российским отношениям

Правительство Японии выражает крайнее сожаление в связи с поездкой премьер-министра России Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп. Об этом говорится в заявлении МИД Японии.

"Подобная поездка идет вразрез с последовательной позицией Японии по вопросу северных территорий (так в Токио называют южные Курильские острова – Ред), ранит сердца японских граждан и заслуживает крайнего сожаления", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

В МИД Японии также подчеркнули, что поездка Медведева является "неприемлемой и вредит японско-российским отношениям".

"Мы решительно призываем российскую сторону принять конструктивные шаги, направленные на развитие японско-российских отношений, включая заключение мирного договора", – также говорится в заявлении.

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Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства РФ.

"Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?" — добавил Медведев.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ будет стремиться заключить мирный договор с Российской Федерацией до окончания своей каденции, то есть до 2021 году, когда он покинет кресло главы правительства Страны восходящего солнца.

Такое заявление он сделал во время прямой трансляции подсчета голосов по итогам выборов в верхнюю палату парламента, которые проходили тогда же, когда и внеочередные выборы в Верховную Раду – 21 июля.

"Я хочу продвинуть вперед переговоры, направленные на заключение договора в ходе моего срока", — заявил Абэ.

Напомним., что переговоры о мирном договоре Россия и Япония с переменным успехом ведут с середины прошлого века. В прошлому году президент РФ Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года, в которой говорится о прекращении состояния войны между государствами и восстановлении их дипломатических и консульских отношений.

В то же время, в прошлом году России разместила военную авиацию на Курилах. Токио выразил Москве протест по этому поводу.

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Япония Медведев Курилы

Источник: ТАСС

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