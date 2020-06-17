Медведев пожаловался, что Украина помешала России избавиться от санкций

Попытки России под предлогом пандемии COVID-19 добиться отмены санкций не увенчались успехом. Об этом в статье для журнала "Россия в глобальной политике" пишет замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Россия практически сразу после начала пандемии выступила с инициативой о снятии санкций", - пишет Медведев. Делалось это якобы, "чтобы облегчить наиболее пострадавшим странам доступ к необходимой помощи".

"В резолюции (которую Москва внесла в ООН) речь шла не о России, а о тех государствах, которые находятся в крайне тяжелом положении (например, о Венесуэле или Иране)", - утверждает Медведев.

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В итоге США, страны ЕС, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали в Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции, отметил Медведев.

"И это решение в период пандемии нельзя назвать иначе как аморальным и безответственным", - так Медведев цинично прокомментировал нежелание международного сообщества создавать механизм, который помог бы Москве избавиться от санкций, введенных за агрессию России против Украины.

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Напомним, 3 апреля Украина заблокировала резолюцию России в ООН по коронавирусу. Украинская сторона отмечала, что Москва хотела протолкнуть с помощью своего проекта резолюции механизм для снятия международных санкций.

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А 22 апреля Украина заблокировала еще одну резолюцию России в ООН. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, это был отредактированный документ, но "его манипулятивная суть не изменилась".

Видео: МИД Украины

Отметим, в начале мая Внешнеполитическая служба Евросоюза заявила, что введенные против РФ санкции не являются препятствием для предоставления этой стране гуманитарной помощи в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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