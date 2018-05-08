Медведев: РФ не применяет "мягкую силу" как надо

По его словам, она применяется не в том объеме

Кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании в Госдуме, высказал предположение, что Россия не применяет "мягкую силу" в необходимых объемах, пишет ТАСС.

"Наверно делалось (в направлении интеграции с приграничными странами с использованием механизмов "мягкой силы") недостаточно. Так называемая "мягкая сила", использование наших интеллектуальных возможностей, возможностей нашего образования, русского языка, действительно, пока, к сожалению, применяются нами не в том объеме, как это было бы необходимо", – сказал он.

Кандидат в председатели правительства также отметил, что за последние годы произошел существенный приток иностранных студентов на квотируемые и коммерческие места в российских вузах. В общей сложности в нашей стране учатся 260 тыс. иностранных студентов.

"Но количество людей (иностранцев), которые получают в России образование, а это, кстати, очень часто продвинутые молодые люди, должно расти. Мы тем самым создаем задел на будущее для отношений с их государствами, и, с другой стороны, часть этих лиц, получивших у нас качественное, классное образование, могли бы остаться и работать в нашей стране, что тоже хорошо", – отметил Медведев.

Напомним, вчера, 5 мая, в России под лозунгами "Он нам не царь" прошли массовые протесты против Путина, ставшего президентом в четвертый раз.

Были задержаны более 1300 человек, что вызвало возмущение ЕС и США.