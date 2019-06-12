Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Медведев удивил пользователей белибердой в Twitter

12 июня, 17:09

Российский премьер оставил странный комментарий под публикацией в Twitter посла Ирака в РФ

Фото: Правительство РФ
Фото: Правительство РФ.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев попал в очередную курьезную ситуацию. В этот раз глава российского правительства удивил пользователей бессвязной белибердой в Twitter.

Так под публикацией в Twitter посла Ирака в РФ Хайдера Хади, который опубликовал фото с торжественного приема иностранных послов в Кремле в честь Дня России, где присутствовал и сам Медведев, глава российского правительства оставил непонятный комментарий.

По всей видимости, российский премьер хотел ответить иракскому дипломату на арабском, однако напечатал сообщение латинскими буквами.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Медведев предложил переименовать кофе американо в "русиано".

На церемонии подписания соглашений по итогам заседания Евразийского межправительственного совета глава правительства похвалил коллег из Белоруссии за то, что они "вели себя исключительно конструктивно". В ответ белорусский премьер Андрей Кобяков сказал, что в этом ему помог восточный кофе.

"Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит!", - сказал Медведев, обращаясь к одному из участников заседания совета, и предложил переименовать кофе.

"Русиано", – нашел новое название для напитка российский премьер.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Медведев, Twitter

Вы сейчас просматриваете новость " Медведев удивил пользователей белибердой в Twitter". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России разрешили засекретить данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму

Вчера, 14:11

Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев

В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

5 июня, 15:35

Заявление Медведева прозвучало по итогам встречи со словацким коллегой

Россия призвала Словакию подключиться к "потокам"

5 июня, 15:14

Премьеры России и Словакии обсудили сотрудничество относительно двух трубопроводов

Медведев пожаловался на Зеленского: не хочет восстанавливать отношения с Россией

1 июня, 12:24

Российский премьер не заметил желания Киева восстановить контакты с Москвой

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

Ученые раскрыли пищевую тайну Средневековья

Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет

Глупая женщина — подарок для мужчины

Жанна Бадоева: не понимаю, почему я вела себя так глупо

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

Потрібен релакс? Ці 6 маршрутів — найкращі ліки від стресу

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Сегодня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Сегодня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Вчера, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Назван лучший способ остановить старение мозга

5 вещей гардероба, которые разрушают женскую энергетику

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь