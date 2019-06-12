Медведев удивил пользователей белибердой в Twitter
Российский премьер оставил странный комментарий под публикацией в Twitter посла Ирака в РФ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев попал в очередную курьезную ситуацию. В этот раз глава российского правительства удивил пользователей бессвязной белибердой в Twitter.
Так под публикацией в Twitter посла Ирака в РФ Хайдера Хади, который опубликовал фото с торжественного приема иностранных послов в Кремле в честь Дня России, где присутствовал и сам Медведев, глава российского правительства оставил непонятный комментарий.
По всей видимости, российский премьер хотел ответить иракскому дипломату на арабском, однако напечатал сообщение латинскими буквами.
Ранее мы писали о том, что Дмитрий Медведев предложил переименовать кофе американо в "русиано".
На церемонии подписания соглашений по итогам заседания Евразийского межправительственного совета глава правительства похвалил коллег из Белоруссии за то, что они "вели себя исключительно конструктивно". В ответ белорусский премьер Андрей Кобяков сказал, что в этом ему помог восточный кофе.
"Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит!", - сказал Медведев, обращаясь к одному из участников заседания совета, и предложил переименовать кофе.
"Русиано", – нашел новое название для напитка российский премьер.
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