Медведев во второй раз стал премьером в РФ
Путин не колебался с кандидатурой главы правительства
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства РФ. Соответствующий указ обнародован на сайте Кремля.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича председателем правительства Российской Федерации", – говорится в указе.
Ранее Госдума РФ дала согласие на назначение Медведева главой правительства.
Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства сразу после инаугурации.
Это уже вторая каденция Медведева на посту российского премьера.
Как известно, в 2008 году Дмитрий Медведев стал третим президентом России, его кандидатуру поддержал Владимир Путин, который из-за законодательных ограничений не мог третий раз подряд баллотироваться на пост главы государства.
Во время президентства Медведева Путин возглавлял правительство.
После победы Путина на выборах президента РФ в 2012 году, Медведев получил пост премьера.
Недавно Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции будут продолжаться и Россия вынуждена приспосабливаться к этому.
"Эта ситуация привела в значительной степени к переосмыслению нашего понимания места России в мире. Во-первых, курс на ограничение России, курс на то, чтобы сдерживать Россию, является стратегическим, и наши партнеры по международному сообществу и дальше его будут проводить", – заявил он.
Медведев добавил, что меры будут влиять на экономическое развитие России десятилетиями. Поэтому РФ не намерена отменять контрсанкции до прекращения действия антироссийских мер.