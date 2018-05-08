Медведев во второй раз стал премьером в РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства РФ. Соответствующий указ обнародован на сайте Кремля.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича председателем правительства Российской Федерации", – говорится в указе.

Ранее Госдума РФ дала согласие на назначение Медведева главой правительства.

Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства сразу после инаугурации.

Это уже вторая каденция Медведева на посту российского премьера.

Как известно, в 2008 году Дмитрий Медведев стал третим президентом России, его кандидатуру поддержал Владимир Путин, который из-за законодательных ограничений не мог третий раз подряд баллотироваться на пост главы государства.

Во время президентства Медведева Путин возглавлял правительство.

После победы Путина на выборах президента РФ в 2012 году, Медведев получил пост премьера.

Недавно Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции будут продолжаться и Россия вынуждена приспосабливаться к этому.

"Эта ситуация привела в значительной степени к переосмыслению нашего понимания места России в мире. Во-первых, курс на ограничение России, курс на то, чтобы сдерживать Россию, является стратегическим, и наши партнеры по международному сообществу и дальше его будут проводить", – заявил он.

Медведев добавил, что меры будут влиять на экономическое развитие России десятилетиями. Поэтому РФ не намерена отменять контрсанкции до прекращения действия антироссийских мер.