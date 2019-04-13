Медведев за год заработал больше Путина – данные декларации о доходах
Владимир Путин в 2018 году заработал 8,6 млн рублей – на 1,3 млн рублей меньше, чем Дмитрий Медведев
Правительство России опубликовало декларацию о доходах главы кабинета министров РоссиииДмитрия Медведева и членов правительства за 2018 год. На сайте Кремля также опубликована декларация российского президента.
Владимир Путин в 2018 году заработал 8,6 млн рублей – на 1,3 млн рублей меньше, чем Дмитрий Медведев. Согласно декларации, доход Путина за 2018 год вернулся на уровень 2016 года.
За президентом России по-прежнему числятся:
- квартира площадью 77 кв.м и гараж в 18 кв.м;
- квартира в 153,7 кв.м;
- гаражное место в пользовании;
- два автомобиля – ГАЗ М-21 и "Нива";
- автоприцеп "Скиф".
Доход премьер-министра России Дмитрия Медведева в 2018 году увеличился на 1 млн 400 тысяч рублей по сравнению с 2017 годом и составил 9 млн 917 тысяч рублей.
В декларации за 2018 год из недвижимого имущества за главой правительства России числятся:
- арендованный на 49 лет земельный участок площадью в 47 соток;
- квартира площадью 367 кв.м;
- два раритетных автомобиля – ГАЗ-20 и ГАЗ-21;
- Volkswagen Golf;
- два машиноместа.
Доход министра обороны России Сергея Шойгу за год возрос почти на 1,3 млн рублей: в 2018 году он заработал 11 млн 532 тысяч рублей.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин за 2018 год заработал 71,7 млн рублей, более половины из которых – 38,8 млн рублей – пожертвовал на благотворительность.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в прошлом году 15,27 млн рублей.
Напомним, ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс признала, что без международной помощи тайные счета Владимира Путина найти не удастся.
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