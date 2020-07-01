Мэр в России проголосовала против "обнуления" Путина: ее бюллетень "отфотошопили"

Референдум по поправкам к российской Конституции, которые обнуляют президентские сроки действующего президента Владимира Путина, предсказуемо не обошелся без скандалов – в соцсетях распространили отредактированное фото мэра 300-тысячного Якутска Сарданы Авксентьевой, которая голосовала против.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь градоначальницы Алексей Толстяков, опубликовав как оригинальное фото, так и фейк, на котором Авксентьева демонстрирует бюллетень с голосом "за" поправки.

"Удивительно, что в "телеге" (мессенджер Telegram – ред.) на этот вброс повелись. Как избранный мэр будет голосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра? Это же выстрел самому себе в ногу как минимум", — пишет Толстяков.

Оригинал фото с Сарданой Авксентьевой. Фото: facebook.com/tolstyakov

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Фейк. Фото: facebook.com/tolstyakov В тренде В Китае обнаружили новый вирус, который может вызвать пандемию

Напомним, что плебисцит в России длится с 25 июня до 1 июля. Всего в Контистуцию предлагается внести более 200 изменений – некоторые из них были инициированы Путиным, остальные – российскими депутатами. Но голосовать по каждой поправке отдельно нельзя – может быть принят или отклонен весь пакет изменений целиком.

По данным ЦИК РФ к 15:00 1 июля, общая явка на голосовании превысила 60%.

А чем путинские поправки к главному документу его страны грозят конкретно Украине, вы можете узнать в статье "Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине".

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