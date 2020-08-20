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Меркель и Макрон предложили помощь Навальному и его семье

20 августа, 21:39

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

Госпожа канцлер требует объяснений, что произошло с российским оппозиционером

Лидеры Франции и Германии готовы оказать необходимую помощь российскому оппозиционеру Алексею Навальному, которого сегодня госпитализировали с подозрением на острое отравление. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили 20 августа на совместной пресс-конференции, пишет ТАСС.

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"Что касается господина Навального, мы крайне обеспокоены и опечалены этой ситуацией", – сказал Макрон, добавив, что готов оказать помощь российскому оппозиционеру и его родственникам.

"Мы готовы оказать всю необходимую помощь Алексею Навальному и его семье в плане здоровья, убежища и защиты", – уточнил Макрон, подчеркнув, что Франция "на стороне Навального".

Меркель, в свою очередь, потребовала объяснений случившегося инцидента.

"Мы будем требовать объяснений относительно того, при каких условиях произошло отравление", – заявила она.

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Госпожа канцлер добавила, что Навальный может получить медицинскую помощь в Германии или во Франции.

Напомним, что Алексею Навальному стало резко плохо прямо на борту пассажирского лайнера во время перелета из Томска в Москву 20 августа. По этой причине самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали.

Исследование мозга российского оппозиционера не обнаружило у него серьезных повреждений. Единственное отклонение от нормы, на которое указывают медики, – умеренный отек слизистой, причиной которого может быть дисфункция слуховой трубы либо воспалительный процесс. Несмотря на это, Навальный все еще остается в стабильно тяжелом состоянии – он в глубокой коме.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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отравление Ангела Меркель Эммануэль Макрон Алексей Навальный

Источник: Сегодня

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