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Месть Путина: в России объяснили ситуацию с Медведевым

16 января, 13:10

Виталий Рябошапка

В 2011 году часть элит и либерально настроенных россиян ставила на Медведева, напомнил Дмитрий Орешкин

Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

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Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором прозвучало предложение об отказе президента РФ от части полномочий, и последовавшая затем отставка правительства Дмитрия Медведева могла быть вызвана двумя причинами.

Об этом российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

По его мнению, либо Дмитрий Медведев подал в отставку на эмоциях, поскольку ограничение полномочий президента ставит крест на его амбициях стать полноценным преемником. Либо же это – иезуитская месть Путина за 2011 год, когда часть элит и либерально настроенных граждан сделала ставку на Медведева, результатом чего стали крайне неприятные для власти события на Болотной площади.

"Есть два объяснения: Медведев обиделся и заявил демарш. Я ухожу, я не буду работать. Почему он мог обидеться? В 2011 году Путин мог пообещать Медведеву возвращения президентства через определенное время. Но сегодня прозвучали предложения сократить полномочия президента. А это означает, что Медведев получит гораздо меньше полномочий, чем передал Путину. На это можно было бы обидеться. Это публичное проявление недоверия и, в общем, нарушение условий сделки. Но то что у Путина уже все было готово, в том числе должность для Медведева, говорит о том, что отставка – это была, скорее, не эмоциональная реакция премьера. А предложение, от которого он не мог отказаться", – говорит Дмитрий Орешкин.

Напомним, ранее российский политолог объяснил, почему Путин выбрал Мишутина на пост премьера .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Возврат к советским временам: что задумал Путин и в чем плюс для Украины" .

Также напомним, что Владимир Путин заявил о передаче части своих полномочий Государственной Думе РФ.

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Источник: Сегодня

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