МИД РФ: Санкции против российских военных структур – желание посчитаться за фиаско ракетной атаки по Сирии

Министерство иностранных дел России назвало решение США ввести новые санкции "желанием посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирии" (Вашингтон назвал операцию успешной, а Кремль и Дамаск – провальной).

По мнению Москвы, об этом свидетельствует включение в американский санкционный список Гатчинского учебного центра зенитных войск Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского и 183-го гвардейского зенитного ракетного полка Вооруженных сил РФ. "Видимо, за то, что хорошо учили и инструктировали воинов сирийской противовоздушной обороны, сбивших большую часть ракет западных агрессоров", – сказано в сообщении.

Комментируя санкции против Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России и компании Рособоронэкспорт, МИД РФ отметил, что "американцы забыли, что уже не раз ввели против них санкции, и задумали снова грозить нам тем, чем не сумели испугать раньше".

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МИД РФ заявил, что экономическим или военным давлением Россию нельзся заставить отказаться от отстаивания собственных интересов и поддержки своих партнеров.

"Стремление любым способом удержать единоличное доминирование в мире толкает США на нерациональные, а порой просто опасные шаги", – сказано в сообщении.

МИД РФ посоветовал американским политикам "не переоценивать свои силы".

Как сообщалось, Госдепартамент США введет санкции против оборонных структур РФ, Китая и других стран за нарушение американского законодательства относительно нераспространения оружия массового уничтожения.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил, почему нужно усиливать санкции против России. Волкер подчеркнул, что речь идет о синхронном усилении санкций всеми странами, которые хотят "усмирить" РФ.

При этом в российской госдуме уже отметили, что контрсанкции, предусмотренные проектом об ответных мерах на недружественные действия США в отношении России, могут привести к выходу РФ из крупных международных проектов в энергетике.