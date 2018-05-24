МИД России опубликовало официальное заявление по расследованию трагедии Boeing МН17

Сегодня, 21:08

В ведомстве назвали голословной версию следствия по катастрофе Boeing в Донбассе

МИД России. Фото из открытых источников
МИД России. Фото из открытых источников

Совместная следственная группа (ССГ), которая занимается расследованием катастрофы Boeing в Донбассе в 2014 году, проигнорировала собранную Россией информацию.

Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД РФ.

"Отмечаем, что в продемонстрированных на пресс-конференции материалах был проигнорирован значительный объем информации, предоставленный Россией ССГ, – констатировали в министерстве. – Авторы презентации забыли упомянуть о том, что мы принимали в Москве голландских экспертов и следователей прокуратуры, рассекретили и передали следствию технические и конструкторские данные ракет системы "Бук", предоставили результаты натурного эксперимента, выполненного производителем этого типа зенитных ракетных комплексов АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

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Версия ССГ не подкреплена доказательствами и вызывает сожаление, отметили в ведомстве. "Версия, озвученная ССГ в ходе пресс-конференции 24 мая, о том, что ЗРК "Бук", с которого был произведен запуск ракеты по самолету, прибыл на территорию Украины из России и принадлежал дислоцированной в Курске 53-й бригаде ПВО Вооруженных сил Российской Федерации, вызывает у нас сожаление, – отметили в министерстве. - Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества".

"Никаких доказательств, конечно же, представлено не было, если не считать красочно оформленного видеоролика, снятого на основе данных, сфабрикованных блогерами агентства Bellingcat, которые ранее уже были уличены в подтасовках фактов в поддержку гипотезы о российской причастности к крушению авиалайнера", – подчеркнули в российском дипведомстве. 

В МИД напомнили, что РФ также "передала Нидерландам первичные необработанные данные радиолокационного наблюдения за воздушным пространством на момент трагедии". "Эта критически важная информация носит исчерпывающий и абсолютно объективный характер, так как не может быть подделана или изменена", – подчеркнули в министерстве. Однако, как говорится в заявлении ведомства, "это не повлияло на линию расследования". "Сделанное на основе записей радаров заключение неизвестных экспертов, привлеченных ССГ, нельзя охарактеризовать иначе, как абсолютно несостоятельное", – заявили в МИД.

Как отметили в российском дипведомстве, "в этих обстоятельствах" у российской стороны "возникают закономерные вопросы относительно истинной подоплеки решения ССГ обнародовать предварительное заключение". "Все это лишь подтверждает высказанные нами ранее опасения относительно предвзятости и однобокости ведущегося расследования", – подчеркнули в министерстве.

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"Тем не менее мы и впредь будем оказывать ему содействие с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание", – заключили на Смоленской площади.

Ранее стало известно, что следователи по делу MH17 пришли к выводу, что малазийский Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом именно из российского бука.

На днях были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.
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"Сегодня"

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