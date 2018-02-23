МИД России открестился от 400 кг кокаина из посольства РФ в Аргентине, соцсети хохочут

Сегодня, 20:40

"В Аргентине кокс можно купить в любой аптеке", – издеваются пользователи соцсетей


Министерство иностранных дел России прокомментировало сообщение о ом, что в школе при посольстве РФ в Аргентине правоохранители обнаружили почти 400 кг наркотиков.

В заявлении внешнеполитического ведомства РФ говорится, что это якобы была совместная операция правоохранительных органов Аргентины и России по пресечению канала поставки крупной партии кокаина на европейский рынок.

По уверению российских дипломатов, груз обнаружили готовым к отправке еще полтора года назад в школьно-жилом комплексе посольства и принадлежал он уже закончившему к тому времени командировку сотруднику техсостава учреждения.

Пресс-секретарь МИДа Мария Захарова попыталась опровергнуть сообщения СМИ о том, что груз мог быть отравлен по дипломатическим каналам и заверить что, журналисты не знают "механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом представительства".

"Удивлены, как эта тема освещается "экспертами", некоторые из них договорились до того, что данный случай "бросает тень" на наше диппредставительство. Всё с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала", – пафосно заявила Захарова.

Впрочем, пользователи соцсетей скептически восприняли сообщение российского МИД.

Российский журналист и публицист, блогер Аркадий Бабченко провел параллели между поставкой наркотиков и празднованием "дня защитника отечества" в России, предположив, что партия кокаина все-таки добралась до России.

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Другие пользователи соцсетей провели аналогии с аннексией Крыма и заявлениями президента РФ Владимира Путина о том, что захват украинского полуострова осуществляла местная "самооборона", купившая униформу российского образца в военторге, а также оккупацией части Донбасса и заявлениями хозяина Кремля о том, что "нас там нет".

"Ихтамнет. Тем более что в Аргентине кокс можно купить в любой аптеке", – иронизируют пользователи соцсетей.

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Напомним, в диппочте российского посольства в Аргентине нашли почти 400 кг кокаина. 389 килограммов наркотиков были  упакованы в 12 сумок, после чего в РФ и Аргентине были задержаны шесть человек.

Также напомним, недавно полицейские из Португалии и Испании в ходе совместного рейда конфисковали 750 килограммов кокаина, спрятанных в свежих ананасах.Партия наркотиков прибыла из Южной Америки. 
Россия, Аргентина, наркотики, захарова, кокаин
Источник:

"Сегодня"

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