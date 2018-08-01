МИД России подтвердило фамилии погибших журналистов в Африке

У трех россиян, убитых в Центральноафриканской Республике, были журналистские удостоверения на имена режиссера Александра Расторгуева, журналиста Орхана Джемаля и оператора Кирилла Радченко.

Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

"Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было осведомлено о нахождении на территории страны российских журналистов. Сотрудники нашей дипмиссии находятся сейчас в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и проведение мероприятий по отправке тел на Родину", – отметили в ведомстве.

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Тем временем следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью российских журналистов. Дело возбудили по статье "убийство".

Напомним, в Центральноафриканской Республике убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, которые снимали фильм о работе "ЧВК Вагнера". По предварительным данным, съемочную группу убили ради грабежа. Водитель, который вез россиян, выжил.