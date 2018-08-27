Мигала фонариком: с Эльбруса спустили украинскую туристку

Сегодня, 01:30

Туристка подавала сигналы фонариком о помощи

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Спасатели эвакуировали с Эльбруса украинку, которая устала и подала фонариком сигналы о бедствии, сообщил оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России в воскресенье.

"Женщину спустили с Эльбруса, она жива и здорова", – сказал дежурный.

Он пояснил, что украинка не могла самостоятельно спуститься от усталости.

На сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщается, что в 20:40 поступила информация о том, что на Эльбрусе на высоте 5250 м над уровнем моря незарегистрированная туристка из Украины подает сигналы фонариком о помощи, не может передвигаться самостоятельно.

Для оказания помощи выходили трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, используется две единицы техники.

Накануне сообщалось, что с вершины горы в Грузии вывезли тела двух погибших туристовПогибшие скорее всего являются иностранными туристами, которые пропали в горах несколько месяцев, а, возможно, и несколько лет назад.

Ранее мы писали, что на Памире три десятка голодных и больных альпинистов застряли на высоте 4000 метров.

Напомним, в начале июля в Италии украинская альпинистка погибла от удара молнии, когда ее группа застряла на Пике Тиндалле на горе Червино на высоте 4000 метров.
спасатели, туристы, горы, Эльбрус, туристка, эвакуировали
Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: Pixabay.com

Украинские туристы в очередной раз "застряли" в аэропорту Анталии

Вчера, 19:57

Представители компании JoinUp несколько часов не дают никакой информации

Россия

Фото: pixabay.com

На Эльбрусе нашли тело альпинистки, погибшей во время восхождения более 30 лет назад

25 Августа, 18:41

Личность погибшей установлена, при ней были найдены документы
Загрузка...

Другие страны

Фото: pixabay.com

С вершины горы в Грузии вывезли тела двух погибших туристов

25 Августа, 00:40

Погибшие скорее всего являются иностранными туристами, которые пропали в горах несколько месяцев, а, возможно, и несколько лет назад

Другие страны

Видеошок: слон атаковал автомобиль с туристами

23 Августа, 03:30

Животное разбило лобовое стекло и насмерть перепугало пассажиров
Загрузка...