Михаил Ефремов пытался совершить самоубийство после ДТП – СМИ

Сам актер утверждает, что ничего не помнит

Российский актер Михаил Ефремов пытался покончить с собой после смертельного ДТП в Москве, виновником которого он стал.

Ссылаясь на собственные источники Telegram-канал Mash сообщает, что об этом заявили медики.

Якобы родственники артиста заметили на его шее глубокую багровую борозду, что считается характерным признаком при повешении. Они вызвали скорую помощь, поскольку мужчина находился в бессознательном состоянии.

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Те, в свою очередь, вызвали психиатров, к приезду которых Ефремов пришел в себя и заявил, что не помнит, пытался ли совершить самоубийство и откуда взялись следы на его шее. Во время следствия с ним продолжат работать психиатры. Ранее стало известно о том, что его собираются направить на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

По версии следствия, Ефремов мог получить травмы во время аварии от удара цепочкой или ремнем.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем джипа в состоянии алкогольного опьянения, выскочл на полосу встречного движения в центре Москвы и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада". Второй водитель, 57-летний мужчина, при этом погиб.

9 июня Ефремову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста- суд запретил ему покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ и иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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