Милонов предложил кормить российских солдат шаурмой

В России депутат Государственной думы России от "Единой России" Виталий Милонов предложил дополнить меню армии РФ шаурмой. Об этом парламентарий заявил агентству "Москва", пишет Life.ru

"Солдаты, которые будут есть шаверму, будут физически боеспособны. Её в армейском меню сейчас нет, но её обязательно нужно ввести", – сказал Милонов.

Он также отметил, что не считает необходимым введение в армии "вегетарианского дня", как это было сделано, к примеру в армии Финляндии.

Напомним, недавно трое мальчишек, которые учатся в младших классах в городе Уссурийск Приморского края России, получили повестки в военкомат. В письменных вызовах говорится, что они должны явиться, чтобы стать на первоначальный воинский учет.

Ранее в России впервые с 2010 года на основании данных минобороны и минфина о страховых выплатах было названо количество погибших в армии РФ. При этом стоит напомнить, что в последние годы у россиян появилась "привычка" задним числом сообщать об увольнении из рядов вооруженных сил военных, погибших на Донбассе во время "отпуска