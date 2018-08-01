Министр просвещения РФ: четверть россиян не могут осмыслить текст

Сегодня, 15:12

Они не могут найти в тексте нужную информацию или проанализировать структуру

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Министр просвещения России Ольга Васильева отметила, что около 25% населения РФ не владеют навыком функционального чтения, то есть не могут осмыслить прочитанный текст. Об этом пишет Rtvi.

По ее мнению, РФ необходимо вернуться в первую пятерку стран, ученики которых лучше всего владеют функциональным чтением.

Под функциональным чтением понимают способность людей осмыслить текст, найти в нем нужную информацию, например, чтобы выполнить задания, сделать на основе прочитанного выводы и проанализировать структуру и языковые особенности текста.

Ранее мы писали, что после радикальных исламистских группировок Россия оказалась на втором месте в рейтинге главных угроз безопасности Евросоюза. Об этом идет речь в докладе Евросовета по международным отношениям (ECFR).

Примечательно то, что вторую позицию в списке РФ разделила с международными криминальными организациями. Замыкает тройку главных угроз Северная Корея.

Также самая крупная сеть, объединяющая людей, живущих за пределами родных стран InterNations провела опрос среди 14300 эмигрантов из 174 стран мира по поводу разных аспектов жизни за рубежом, в том числе и об образовании.

В результате был составлен рейтинг ТОП-13 стран с лучшими системами образования
Россия, образование, рейтинг, чтение

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