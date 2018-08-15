Минобороны РФ опровергает сообщение о перехвате британскими истребителями над Черным морем российских Су-24

В Минобороны РФ сообщили, что после выполнения полетного задания российскими самолетами на удалении более 30 км был обнаружен военный самолет одной из стран НАТО

В министерстве обороны России опровергли сообщение ВВС Британии о том, что в понедельник британские истребители перехватили шесть российских бомбардировщиков Су-24 над акваторией Черного моря.

"13 августа четыре самолета морской авиации Черноморского флота, среди которых не было ни одного бомбардировщика Су-24, выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря", – говорится в сообщении военного ведомства РФ.

В Минобороны РФ сообщили, что после выполнения полетного задания российскими самолетами на удалении более 30 км был обнаружен военный самолет одной из стран НАТО.

"Данный самолет не совершал никаких маневров, не отклонялся от маршрута и не приближался к российским самолетам, следовавшим обратным курсом на аэродром базирования", – заявили в Минобороны РФ.

Ранее в среду Военно-воздушные силы Британии сообщили о "перехвате" шести российских бомбардировщиков Су-24 над Черным морем вблизи границ НАТО.

В сообщении говорилось, что навстречу российским бомбардировщикам 13 августа вылетали дислоцированные в Румынии истребители "Еврофайтер Тайфун" ВВС Британии.

Утверждалось, что при приближении британских истребителей российские самолеты повернули в сторону Крымского полуострова.

На авиабазе в Румынии дислоцированы четыре британских "Тайфуна".

Су-24 – российский фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

"Еврофайтер Тайфун" – европейский многоцелевой истребитель четвертого поколения.

Всего на румынской авиабазе "Михаил Когелничану" дислоцированы четыре британских "Тайфуна". Отметим, аналогичный инцидент с участием российских Су-24 и британских Eurofighter Typhoon в данном регионе произошел в конце июля.

А недавно истребители НАТО пять раз сопровождали российские военные самолеты в районе Балтии В сообщении говорится, что дежурящие на литовской авиабазе Зокняй истребители ВВС Португалии и Испании для сопровождения российских самолетов Ил-20 и Ан-26 поднимались в воздух 16, 17 и 20 июля, в том числе 16 и 20 июля – дважды.

Ранее британские истребители "Тайфун" поднялись над Черным морем для того, чтобы сопроводить российский самолет радиолокационной разведки Ил-20 вблизи базы НАТО.