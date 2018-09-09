Митинги против пенсионной реформы в РФ: видео арестов

Сегодня, 17:14

Пользователи соцсетей активно выкладывают в интернет записи с мест задержаний


В России, где в ряде городов проходят очередные акции против повышения пенсионного возраста, пользователи соцсетей начали выкладывать видео арестов.

ПользовательTwitter выложил в микроблоге запись первого задержания, проведенное российскими правоохранителями в Омске.

На видео попали также аресты участников акций и во Владивостоке.

В это время в Томске задержали организаторов мероприятия.

Как сообщалось,задержания сторонников Навального начались еще до начала акций и продолжаются до сих пор.

Как известно, в России не утихают акции протеста против пенсионной реформы. Россияне возмущены решением Кремля поднять пенсионный возраст, рейтинг Путина катастрофически упал.
Россия, пенсионная реформа, акции протеста
Источник:

"Сегодня"

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