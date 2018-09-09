Митинги против пенсионной реформы в РФ: видео арестов
Пользователи соцсетей активно выкладывают в интернет записи с мест задержаний
В России, где в ряде городов проходят очередные акции против повышения пенсионного возраста, пользователи соцсетей начали выкладывать видео арестов.
ПользовательTwitter выложил в микроблоге запись первого задержания, проведенное российскими правоохранителями в Омске.
Первое задержание в Омске pic.twitter.com/HZvj1T8UbG— Grigory Proshin (@GrigoryProshin) 9 сентября 2018 г.
На видео попали также аресты участников акций и во Владивостоке.
задержание во Владивостоке pic.twitter.com/c0BQlAK0A0— pmihail1 (@MaiklPar) 9 сентября 2018 г.
В это время в Томске задержали организаторов мероприятия.
#томск #митинг #9сентября— vlada (@vladatsk) 9 сентября 2018 г.
Организаторов митинга в Томске задержали. pic.twitter.com/XSoT9odQlF
Как сообщалось,задержания сторонников Навального начались еще до начала акций и продолжаются до сих пор.
Как известно, в России не утихают акции протеста против пенсионной реформы. Россияне возмущены решением Кремля поднять пенсионный возраст, рейтинг Путина катастрофически упал.