Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

"Младший брат китайцев": соцсети троллят Путина за рандеву с лидером КНР

7 июня, 17:03

Прогулка по Неве, экскурсии в Эрмитаж и на "Аврору" лидеров РФ и Китая не оставили пользователей равнодушными

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS.

Российский президент Владимир Путин устроил китайскому лидеру Си Цзиньпину прогулку по Санкт-Петербургу, в который тот прилетел для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщил кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов, хозяин Кремля и председатель КНР совершили речную прогулку на катере по Неве, а также посетили музей Эрмитаж и крейсер "Аврору".

Такое плотное общение двух лидеров не прошло мимо внимания интернет-пользователей, которые их потроллили, особо остановившись на Владимире Путине.

Напомним, что ранее пользователей соцсетей рассмешило полуторачасовое выступление российского президента Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ, в котором тот рассказал о росте экономики, медицине, образовании, международных отношениях и прочих сферах управления.

Кроме того, ранее военно-политический эксперт Александр Коваленко рассказал, как Россия все больше становится сырьевым придатком для Китая. На этот раз – за счет водных ресурсов. По его словам, КНР предложила правительству РФ до 2026 года реализовать проект по переброске водных ресурсов из Алтайского края в Западный Китай и далее.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Китай, Путин, Санкт-Петербург, соцсети, Цзиньпин

Вы сейчас просматриваете новость " "Младший брат китайцев": соцсети троллят Путина за рандеву с лидером КНР". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия и Китай хотят отказаться от доллара в расчетах

5 июня, 14:34

Подписание соответствующего соглашения анонсировало правительство России

Путин цинично заявил о праве стран на суверенитет

Сегодня, 15:58

Президент России "забыл" о перманентном вмешательстве своей страны в дела чужих государств

В Счетной палате России заявили о "шоке для экономики"

Вчера, 13:46

Кудрин отметил резкое ускорение оттока капитала из страны

Путин грозится отказаться еще от одной ракетной сделки с США

Вчера, 16:05

Президент РФ уверен, что оборонительные системы его страны гарантированно обеспечат безопасность России

Россия против прихода Гуайдо к власти в Венесуэле: Путин назвал причину

Вчера, 17:05

Президент РФ сказал, почему поддерживает режим Николаса Мадуро

Трамп уверен, что добьется торгового соглашения с Китаем

Сегодня, 06:48

По словам Трампа, китайцы хотят заключить сделку уже сейчас

Кому опасно пить кефир?

Как понять, что в организме не хватает магния

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Стиль и модные образы Елены Зеленской

Как ухаживать за денежным деревом: освещение, полив, подкормка

Названы вызывающие преждевременную смерть продукты

"Корни": как изменились солисты группы за 17 лет

Ирина Слуцкая: "Если не принимать таблетки, я умру"

Алексей Ягудин: "Мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало"

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

Вчера, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

"Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель

Вчера, 10:37

Первый зарубежный визит нового президента Украины не вышел комом

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

5 июня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

5 июня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

Аттестат за три года для Кабмина: как справилось правительство Гройсмана с управлением страной

5 июня, 07:19

Поменяли питание в армии, запустили реестр должников и не справились с ремонтом дорог

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь