"Младший брат китайцев": соцсети троллят Путина за рандеву с лидером КНР
Прогулка по Неве, экскурсии в Эрмитаж и на "Аврору" лидеров РФ и Китая не оставили пользователей равнодушными
Российский президент Владимир Путин устроил китайскому лидеру Си Цзиньпину прогулку по Санкт-Петербургу, в который тот прилетел для участия в Петербургском международном экономическом форуме.
Как сообщил кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов, хозяин Кремля и председатель КНР совершили речную прогулку на катере по Неве, а также посетили музей Эрмитаж и крейсер "Аврору".
Такое плотное общение двух лидеров не прошло мимо внимания интернет-пользователей, которые их потроллили, особо остановившись на Владимире Путине.
Напомним, что ранее пользователей соцсетей рассмешило полуторачасовое выступление российского президента Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ, в котором тот рассказал о росте экономики, медицине, образовании, международных отношениях и прочих сферах управления.
Кроме того, ранее военно-политический эксперт Александр Коваленко рассказал, как Россия все больше становится сырьевым придатком для Китая. На этот раз – за счет водных ресурсов. По его словам, КНР предложила правительству РФ до 2026 года реализовать проект по переброске водных ресурсов из Алтайского края в Западный Китай и далее.
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