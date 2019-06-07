"Младший брат китайцев": соцсети троллят Путина за рандеву с лидером КНР

Прогулка по Неве, экскурсии в Эрмитаж и на "Аврору" лидеров РФ и Китая не оставили пользователей равнодушными

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS.

Российский президент Владимир Путин устроил китайскому лидеру Си Цзиньпину прогулку по Санкт-Петербургу, в который тот прилетел для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщил кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов, хозяин Кремля и председатель КНР совершили речную прогулку на катере по Неве, а также посетили музей Эрмитаж и крейсер "Аврору".

Такое плотное общение двух лидеров не прошло мимо внимания интернет-пользователей, которые их потроллили, особо остановившись на Владимире Путине.

Напомним, что ранее пользователей соцсетей рассмешило полуторачасовое выступление российского президента Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ, в котором тот рассказал о росте экономики, медицине, образовании, международных отношениях и прочих сферах управления.

Кроме того, ранее военно-политический эксперт Александр Коваленко рассказал, как Россия все больше становится сырьевым придатком для Китая. На этот раз – за счет водных ресурсов. По его словам, КНР предложила правительству РФ до 2026 года реализовать проект по переброске водных ресурсов из Алтайского края в Западный Китай и далее.

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