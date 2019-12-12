Мощный пожар на российском авианосце "Адмирал Кузнецов": видео

С единственным российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", на который в прошлом году рухнул крупнейший в мире плавучий док ПД-50, случилось новое ЧП.

Во время ремонтных работ, когда "Кузя" находился в доке судоремонтного центра "Звездочка" в Архангельской области РФ, авиакрейсер загорелся.

Изначально огонь охватил 120 кв м, но позже расширился до 600 кв м. Возгорание произошло во время огневых работ в энергоотсеке.

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На данный момент известно как минимум об одном пострадавшем и трех пропавших – в момент возгорания они находились в трюме. Позже двух из них удалось найти живыми и эвакуировать.

На месте инцидента идет очень густой дым. Пожару присвоили второй ранг сложности.

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По предварительной информации причиной пожара стало возгорание топлива или электрокабелей. В то же время, президент Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексей Рахманов допускает, что произошедшее случилось из-за "человеческого фактора" во время сварочных работ.

Напомним, ранее российские власти сообщили о намерени потратить 65 миллиардов рублей на ремонт "Адмирала Кузнецова" после сирийской кампании, в которой российский авианосец принимал непосредственное участие.

В то же время, беды с российским авианосцем начались еще в 2016 году с его сирийских приключений. Он даже не смог самостоятельно доплыть до Сирии и дымящийся авианосец тащили на буксире. Были опубликованы соответствующие спутниковые снимки.

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