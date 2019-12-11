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Мощный пожар со взрывами на заводе в России: фото и видео

11 декабря, 16:29

В одном из крупнейших городов России загорелся лакокрасочный завод

В российском городе Екатеринбург, где ранее произошел пожар на предприятии "Вектор", загорелось другое предприятие, в результате которого как минимум один человек пострадал.

Огонь охватил расположенный на окраине города Уральский завод лакокрасочных изделий днем 11 декабря. По предварительной информации управлении МЧС по Свердловской области, загорелась разлитая краска – пламя охватило порядка 800 квадратных метров производственной площадки предприятия.

Спустя некоторое время на месте пожара раздались взрывы – огонь добрался до бочек с краской.

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"На место выдвинулись силы и средства Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 68 человек личного состава и 16 единиц техники. Для координации действий на месте развернут штаб пожаротушения", – заявили в спасательном ведомстве.

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Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Около 14 часов по местному времени пожарным удалось локализовать возгорание.

Одного работника завода с термическими ожогами доставили в больницу.

Напомним, несколько месяцев назад в Свердловской области России произошел другой пожар – огонь охватил предприятие по переработке взрывчатых веществ "Гефест-М" на территории бывшего химзавода.

Также сообщалось о взрыве в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области РФ, в результате которого пострадали 27 человек и множество зданий.

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Россия екатеринбург заводы пожары

Источник: Интерфакс

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