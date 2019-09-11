Москалькова хочет участвовать в разработке соглашения с Украиной о прекращении преследования граждан

Пока она не направляла конкретных предложений в адрес украинской коллеги

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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова готова участвовать в разработке соглашения с Украиной о взаимном прекращении уголовного преследования граждан двух стран на паритетной основе. Правда, пока конкретных предложений по этому поводу в адрес своей украинской коллеги, Людмилы Денисовой, она пока не направляла, – заявила Москалькова.

Ранее в Москве предлагали Киеву заключить соглашение для дальнейшего обмена пленными. В офисе российского омбудсмена считают, что Украина и РФ могла бы заключить соглашение, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что не получала от российской коллеги Татьяны Москальковой официального предложения по такому соглашению.

"Я не направляла в ее (Денисовой. – Ред.) адрес какие-то конкретные предложения. Если такое предложение будет интересным для правоохранительных органов и министерств иностранных дел двух государств, я со своей стороны готова принять участие", — сказала Москалькова.

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По мнению омбудсмена, состоявшийся в минувшую субботу обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной должен стать частью системной программы действий по деэскалации конфликта и нормализации двусторонних отношений.

Напомним, что ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, что уже ведутся переговоры относительно последующих освобождений захваченных Россией украинцев, которые находятся на российской территории и во временно оккупированном Крыму. Кроме того, она рассказала, сколько еще украинцев в списках на освобождение.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Подробнее смотрите в сюжете:

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