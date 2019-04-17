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Московский суд продлил арест 24 военнопленным морякам еще на три месяца

Сегодня, 19:17

Поддержать украинских военных приехали родственники из Украины, а также дипломаты из Украины и стран Запада

Фото: AFP

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам – еще на три месяца – до 24 июля. Судебные заседания проходили сегодня в течение дня.

Военнопленных разделили на шесть групп по четыре человека.

До обеда состоялись судебные заседания в отношении первых трех "четверок", после обеда в отношении остальных 12 военнослужащих.

Все заседания прошли в закрытом режиме.

Поддержать украинских военных приехали родственники из Украины, а также дипломаты из Украины и стран Запада.

Напомним, что накануне Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения пленных украинских моряков. А ранее правительство запустило соответствующий процесс в Европейском суде по правам человека и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Кроме того, сообщалось, что Федеральная служба безопасности России продлила на до конца августа так называемое "следствие" по делу украинских военнопленных моряков.

Как мы уже писали, "Сегодня" встретились с родными и близкими захваченного капитана бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, которые передали ему слова поддержки. Подробнее в видеосюжете:


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Тег Россия, моряки, пленные моряки

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Источник:

УНИАН

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