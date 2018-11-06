Москва берет на мушку Азовское море – западные СМИ

"Российский контроль ослабляет морскую торговлю Украины. Примирения сторон не предвидится", – констатирует журналист Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.

Спустя четыре с половиной года после начала боев в Донбассе конфликт на востоке Украины зашел в тупик, как никогда раньше, – отмечает автор статьи. По его словам, в последние месяцы разбирательство достигло и Азовского моря. Там Россия пытается заблокировать украинские порты Бердянск и Мариуполь.

После присоединения Крыма у России в Азовском море однозначно больше возможностей, пишет Шолль, подчеркивая, что открытый в мае 2018 года мост через Керченский пролив блокирует доступ в Азовское море для кораблей высотой более 33 метров и от этого страдают в первую очередь Бердянск и Мариуполь. К тому же весной быстроходные катеры российской погранслужбы в Азовском море начали останавливать и контролировать торговые суда, следующие в украинские порты.

"По мнению наблюдателей, таким образом наносится ущерб украинской морской торговле в Азовском море. "Очевидно, Россия хочет аннексировать Азовское море, – заявил в разговоре с изданием Алексей Мельник, эксперт по безопасности из Украинского центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова. – Они уже начали присваивать украинские нефтяные месторождения в Черном море".

Москва, по его словам, хочет продемонстрировать украинскому населению экономическую и политическую недееспособность его государства. Поэтому Россия попытается помешать и президентским и парламентским выборам на Украине в 2019 году, – передает издание.

Ранее в ООН сделали новое заявление в адрес России.

Напомним, ситуация в Азовском море накаляется. Россия не пропускает суда через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя. На сегодняшний день задержаны уже более 150 судов. Официальная причина – досмотр по договору между Россией и Украиной от 2003 года. На деле же, по словам украинских властей и экспертов, самая настоящая блокада Азовского моря. Американские эксперты предупреждают, что это может быть первым шагом к аннексии Азовского моря Россией. Без нормального боеспособного флота, на который нужны немалые деньги, и поддержки западных партнеров, Киеву не справиться. Еще вчера нужно было проработать возможные сценарии реагирования на провокации России в Азовском море, обратившись за помощью к США и ЕС. Но Киев реагирует как всегда постфактум. По информации сайта "Сегодня", концепции возможного ответа на "азовский кризис" уже есть. Но когда они будут рассмотрены и приняты – вопрос без ответа.