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Москва без людей и машин: видео опустевших улиц российской столицы

3 мая, 15:53

Сергей Мартынец

Обычно Москва стоит в пробках, а теперь на дорогах города хоть гонки проводи

Москвичам еще в конце марта запретили выходить из дома без веских причин в рамках карантина. Даже ввели жесткие наказания от штрафа 500-700 тысяч рублей до тюремного срока. Поэтому россияне не рискуют лишний раз выходить из дома, а подтверждением этому стало видео опустевшей Москвой.

На видео можно увидеть непривычную для столицы РФ картину – пустые дороги с одинокими машинами, а ведь Москва "славиться" своими бесконечными пробками. Пешеходы теперь там тоже редкость.

Видео: Reuters

В связи с отсутствием людей н улицах, московский метрополитен с сегодняшнего дня закроет некоторые вестибюли 45 наименее востребованных станций. С учетом предыдущих закрытий эти меры коснутся в целом 78 станций, где пассажиров стало меньше в разы. Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли, сообщает пресс-служба метрополитена.

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Там отмечают, что, например, через вестибюли станций "Свиблово" и "Ботанический сад" Калужско-Рижской линий в утренний час пик через каждый из них проходят менее 230 пассажиров. До самоизоляции москвичей через эти вестибюли за сутки проходило не менее 10,5 тысячи пассажиров, а теперь — около 1,6 тысячи. Тем не менее, поезда по всем линиям метро продолжают ходить по графику рабочего дня. Смотрите, как в середине апреля в московском метро были огромные очереди.

Как сообщали новости "Сегодня", в России за сутки зараженных почти столько же, как в Украине за все время. Только за субботу COVID-19 был подтвержден у 10 633 человек. Больше всего заболевших в России за все время эпидемии именно в Москве – 5948 человек.

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Источник: Сегодня

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