Москва официально сообщила о приостановлении выполнения ДРСМД
Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ракетного договора
МИД РФ направил официальное уведомление участникам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) о приостановлении выполнения соглашения. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Соответствующее официальное уведомление российский МИД 5 марта направил всем государствам – участникам ДРСМД: США, Беларуси, Казахстану и Украине", - сказала она.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США.
Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.
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