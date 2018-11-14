Москва официально пригласила террористов: Россию уличили в связях с "Талибаном"

Министерство иностранных дел РФ пригласило в Москву представителей группировки "Талибан", которая в России официально считается террористической. Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук уличил Кремль в превращении "запрещенных" террористов в "разрешенных".

По его словам, 9 ноября в Москве под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова состоялась конференцию по вопросам Афганистана, на которую были официально приглашены Кремлем талибы и представители других сил, от которых отказался официальный Кабул.

"Нюанс в том, что "Талибан", перед которым Лавров рассыпался в комплиментах, решением Верховного суда РФ признан в России террористической организацией и запрещен. Самим же Кремлем. Российские медиа при упоминании названий запрещенных организаций обязаны ставить "звездочку" и делать соответствующую приписку – мол, эти террористы в России запрещены. Если такой пометки нет, ФСБ моментально пришьет пособничество терроризму", – написал Тымчук в Facebook.

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Нардеп отметил, что российское агентство РИА "Новости", как, впрочем, и другие СМИ РФ, послушно указывали приписку и ставили звездочку при упоминании террористов. Однако, судя по всему, не только официальная Москва "сняла" с талибов ярлык террористов после их визита в Россию.

"11 ноября, сообщая об очередном теракте, устроенном талибами в Афганистане (погибли 25 человек, десятки раненых), то же РИА "Новости" никаких "звездочек" возле талибов уже не ставило, сохранили их только возле ИГ (ИГИЛ – ред.). Это не может быть технической ошибкой, т.к. пометки отсутствуют сразу в нескольких местах. Стало быть, согласно публичной российской трактовке, отныне "Талибан" – это "правильные" и "разрешенные" террористы, а ИГ – все еще неправильные и запрещенные. Мы специально проверили – никаких официальных изменений в трактовке РФ террористических организаций не произошло: на сайте Национального антитеррористического комитета РФ и на сайте ФСБ "Талибан" по-прежнему значится в списке запрещенных террористов", – подчеркнул он.

Тымчук удивлен, что целый глава МИДа принимает "запрещенных" террористов в Москве. Стоит напомнить, что ране сам президент РФ Владимир Путин говорил, что заигрывать с террористами – пожароопасно.

Координатор ИС объяснил, что после поражения ИГИЛ в Сирии и Ираке, боевики отправились в Афганистан, что сулит серьезные проблемы самой России.

"Это уже прямая угроза непосредственно самой России, ввиду чего Москва судорожно пытается договориться о партнерстве с конкурирующими боевиками – "Талибаном". Судя по всему, ситуация настолько плохо пахнет для РФ, что Кремль был вынужден пойти на поводу у талибов и сделать такие контакты публичными, причем – на свой территории", – подытожил нардеп.

Отметим, что о сотрудничестве России с "Талибаном" уже давно говорят. Так, в 2017 году на то время еще госсекретарь США Рэкс Тиллерсон заявлял, что Россия поставляет оружие "Талибану", что является нарушением норм Совета Безопасности ООН.

Кроме того, американский телеканал CNN также заподозрил Россию в вооружении исламистов. "Генералы США впервые выдвинули предположение о том, что российское правительство пыталось вооружить афганских боевиков еще в апреле, но получить видео подтверждение с поля боя было непросто. Две группировки боевиков, одна на севере и другая на западе, утверждают, что владеют оружием, которое, по их словам, первоначально было предоставлено российским правительством", – сообщал канал.