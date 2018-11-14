Москва ответила на обвинения во вмешательстве в систему GPS во время учений НАТО

Сегодня, 02:20

Министерство обороны Норвегии заявило, что Россия с Кольского полуострова вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

В России назвали безосновательными заявления Министерства обороны Норвегии о причастности российских военных к сбою системы навигации GPS во время военных учений НАТО Trident Juncture.

"Делать такое нам попросту не было нужно. Какой смысл и конечный результат? Я считаю все эти обвинения беспочвенными", – заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Первый заместитель главы комитета по обороне Государственной думы РФ Андрей Красов отметил, что сбой работы GPS – это "недостатки в технике и недоработки у военнослужащих" НАТО, а обвинения со стороны Норвегии – "очередная попытка демонизировать Россию".

Напомним, что министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что Россия, возможно, стоит за вмешательством в работу системы навигации GPS во время недавних военных учений НАТО Trident Juncture.

Ранее сообщалось, что во время масштабных учений НАТО в Норвегии было обнаружено вмешательство в работу системы GPS, что привело к сбоям в навигации. 

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Норвегии состоялись крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО – Trident Juncture-2018.

В маневрах принимали участие военные из 29 стран-членов Альянса, а также представители Швеции, Финляндии, Украины, Грузии и Иордании. Всего же в воздухе, на суше и на море в учениях были задействованы около 50 тысяч военнослужащих, 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10 тысяч единиц техники.
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Источник:

Интерфакс

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