Москва поставила Норвегии ультиматум за задержание российского шпиона

Константин Косачев / Фото: сайт Госдумы РФ

До тех пор, пока Осло не принесет Москве свои извинения за задержание работника российского парламента Михаила Бочкарева в 2018 году, Совет Федерации РФ не будет развивать двустороннее сотрудничество со норвежским парламентом Стортингом.

Об этом 3 декабря заявил послу Норвегии в РФ глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, напомнив о том, что ранее в этом году генпрокуратура Норвегии закрыла дело о шпионаже Бочкарева, но Россия "не считает это дело закрытым и исчерпанным".

"В условиях, когда Стортинг Норвегии продолжает сохранять молчание по этому вопросу, делая лишь отсылки к правоохранительным и судебным органам, мы не видим возможности развивать межпарламентское сотрудничество на двусторонней основе. Мяч сейчас на норвежской стороне", — сказал Косачев.

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Он отметил, что Россия ожидает от парламента Норвегии "исчерпывающей, внятной и удовлетворяющей" Москву реакции.

Напомним, что Михаил Бочкарев был задержан полицией Норвегии 21 сентября. Его заподозрили в незаконной разведывательной деятельности – посетив проходивший в Стортинге семинар по вопросам диджитализации, россиянин собирал данные, в том числе сетей и других беспроводных сигналов.

Его поместили под стражу, однако в октябре того же года суд принял решение освободить Бочкарева, после чего он вернулся в Россию

А месяц назад шпионские драмы с участием России разгорелись сразу в двух странах Евросоюза: Болгарии и Польше. Подробности в видеосюжете:

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