Москва признана худшим городом мира в рейтинге Reputation Institute

Сегодня, 16:46

Российская столица показала худшие результаты по трем главным критериям – качеству управления, экономики и окружающей среды

Москва оказалась худшей в рейтинге. Фото: EPA
Москва оказалась худшей в рейтинге. Фото: EPA

Москва, которая ранее оказалась на 54-м месте в рейтинге самых дорогих для проживания городов, заняла 56-е месте в рейтинге городов мира, составленном международной компанией Reputation Institute, передает "Крым.Реалии".

"Репутационный" рейтинг сформирован на базе 12 тысяч научных исследований и опросов, проведенных в странах "Большой семерки" и России.

Российская столица показала худшие результаты по трем главным критериям – качеству управления, экономики и окружающей среды. Москву низко оценили по целому ряду показателей – эстетика, благоустроенность и безопасность. По данным исследователей, в московском мегаполисе распространены националистические настроения. Согласно документу, на результаты исследования повлияла и общая "геополитическая напряженность", связанная с Россией.

Авторы обратили внимание, что сами москвичи дали родному городу гораздо более высокие оценки по сравнению с иностранцами из стран G7. По наблюдениям исследователей, обычно складывается обратная ситуация: местные жители, как правило, более плохого мнения о своих городах, нежели туристы.

Российскую столицу, которая набрала лишь 51,3 балла, обошли Каир, Мехико, Нью-Дели и Стамбул. Лидер рейтинга – столица Японии Токио, набравший 81,8 очков. За ним следуют Сидней и Копенгаген. Помимо них, в топ-10 рейтинга вошли Вена, Стокгольм, Венеция, Рим, Цюрих, Мюнхен и Монреаль.

Ранее сообщалось, что Киев в мировом рейтинге конфортности жизни занял 118-е место, набрав 56,6 баллов из 100 возможных. По оценке экспертов The Economist, украинская столица оказалась в списке городов, которые за 5 лет (с 2013-го) больше ухудшили свое положение. Согласно данным рейтинга комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018, показатель комфорта жизни в Киеве упал на 12,6%.
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