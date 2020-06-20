Москва утонула после ливня: некоторые районы полностью превратились в озера (фото и видео)

В субботу, 20 июня, в Москве и окрестностях ближе к полудню начался страшный ливень, сильнейший за последние три года с момента, когда по столице РФ прошелся ураган. Через час-полтора Москва превратилась в абсолютно затопленный город. Некоторые районы, особенно на юге Москвы, вообще превратились в озера.

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Затоплено Варшавское шоссе, проспект Андропова, Восточное Бирюлево и многие другие. Пользователи соцсетей выкладывают видео затопленных улиц, ушедших под воду машин, с бассейнами вместо подземных переходов и реками вместо улиц. Повезло лишь Воробьевым горам и Горкам, где на возвышенностях дворы и улицы не затопило.

Вся Москва замерла в огромной пробке. Но к вечеру синоптики обещают повторение грозового ливня.

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Два человека пострадали от удара молнии в парке Коломенское. Мужчина и женщина перестали чувствовать ноги.

Напомним, что 18 июля сильнейший ураган, ливень и грозы прошлись по югу Украины. В Одесской области в одном из сел залило дома, один из них рухнул.

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А в Киеве несколько дней подряд наблюдались кратковременные, но довольно сильные ливни. В результате стихии, которая накрыла город во второй половине дня в среду, 17 июня, потоки воды подтопили улицы сразу в нескольких районах города.

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