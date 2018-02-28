Москва в Сирии играет роль "поджигателя и пожарного" – доклад американского генерала

Россия – стратегический противник США на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Москва предпринимает систематические усилия по выдавливанию Вашингтона из указанных регионов, подрывая роль Соединенных Штатов в угоду собственным узким интересам. Такие выводы содержатся в докладе, подготовленном главой Центрального командования вооруженных сил США Джозефом Вотелом

"Присутствие России в Сирии сделало Москву долгосрочным игроком в этом регионе. Кремль использует конфликт в Сирии для тестирования нового вооружения и тактики, зачастую не заботясь о сопутствующем ущербе и жертвах среди гражданского населения. Наращивание числа российских ракетных систем "земля-воздух" в регионе угрожает нашим операциям и способности доминировать в воздушном пространстве. На дипломатическом фронте Москва играет роль поджигателя и пожарного – подпитывает конфликт в Сирии между правительственным режимом, YPG (курдские Отряды народной самообороны) и Турцией, а затем претендует на роль арбитра для разрешения спора", – говорится в докладе, передает Newsader.

Также отмечается, что Россия пытается развивать многогранные связи с Ираном. Хотя Москва и Тегеран являются историческими оппонентами, все же они имеют в регионе общие интересы, среди которых – вытеснение США из региона.

Вместе с Ираном Россия нацелена на укрепление жестокого сирийского режима, ограничение военного влияния США в Ираке и Афганистане, а также разрушение давнего стратегического партнерства между США и Турцией.

Ранее российский философ Максим Горюнов заявил, что Россия сегодня живет по модели ассирийской империи в ощущении "осаженной крепости", и это нормально. Империю постоянно "осаждают" те, у кого она что-то отняла. Если империя перестала быть "осажденной крепостью", значит, она просто перестала быть.