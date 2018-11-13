Москвича посадили на 20 лет за убийство крымчанки

Суд вынес приговор ранее судимому жителю Москвы за убийство жительницы Алушты. Как сообщила пресс-служба Алуштинского городского суда, мужчина приговорен к 20 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Об этом сообщает "Крыминформ".

"За совершенное убийство судом назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Окончательное наказание с учетом ранее постановленных с 2008 года приговоров, по которым наказание полностью не отбыто, составило 20 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", – говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование уголовного дела заняло 11 лет. Обвиняемый был неоднократно судим, в том числе за совершение особо тяжких преступлений, а впервые был осужден в 14 лет.

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По данным пресс-службы, в силу того, что преступление было совершено гражданином РФ на территории Украины, уголовное дело было приостановлено. Так как виновный в 2007 году был задержан в Москве и с 2008 года по настоящее время отбывает наказание за совершенную в России серию разбойных нападений, завершить следствие по данному делу ранее не представлялось возможным.

В суде подсудимый давать показания отказался.

В октябре Следкомитет завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Москвы, обвиняемого в убийстве жительницы Алушты, совершенном в 2007 году. Мужчина обвинялся в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Ранее стали известны подробности жестокого убийства семьи Ларьковых в оккупированном Крыму. Как рассказал местный активист Александр Талипов, подозреваемый в преступлении написал явку с повинной. По информации Талипова, события развивались следующим образом: злоумышленник встретился в районе Керчи с жертвами под предлогом продажи им автомобиля. Выехав под предлогом плохого самочувствия на берег моря, преступник достал пистолет и потребовал деньги. Глава семейства попытался сопротивляться и стал первой жертвой. Следующей стала его жена, которая вместе с трехлетней дочкой находилась на заднем сидении. Живого ребенка преступник вместе с автомобилем утопил.

Также жителя Севастополя осудили за убийство двух человек. Согласно решению суда, инцидент произошел в апреле 2016 года. Жертвами 31-летнего мужчины стала его мачеха и ее сестра: во время застолья разгорелась ссора и жертвы получили по несколько ударов ножом.