Москвичи: "До пенсии доживут не все"

Сегодня, 06:33

В России планируют повысить пенсионный возраст


Российский независимый журналист и видеоблогер Саша Сотник, который ранее поинтересовался мнением москвичей о блокировке мессенджера Telegram, опубликовал на своем YouTube-канале Sotnik-TV новый опрос, который провел журналист Андрей Миронов. 

Накануне сообщалось, что в России планируют повысить пенсионный возраст.

"Большинство россиян не нуждается в пенсиях, ибо не верит в то, что доживет до нее. Главное: "Больше работать, меньше есть, и откладывать, самостоятельно, не надеясь на государство, вот, единственный выход", – ответили респонденты", – говорится в описании к ролику.

 "До пенсии доживут не все"; "Нужно иметь храбрость и митинговать"; "Мне пенсия не нужна, нужно зарабатывать самому. Надо пахать, а не сидеть пить пиво. Есть много инструментов, чтобы заработать и отложить себе на пенсию. В моем окружении все откладывают и инвестируют"; "Я не рассчитываю на пенсию, а на личные средства", -  заявляют респонденты.

Ранее мы писали, что Сотник спросил у россиян, что они думают о гибели наемников ЧВК Вагнера в Сирии.

Также Саша Сотник поинтересовался у жителей российской столицы, верят ли они властям. Комментируя секретность госрасходов и доходов чиновников, москвичи заявили, что повлиять на это все равно не смогут. И лишь малая доля опрошенных высказала недовольство, подчеркнув, что "надо просто подождать, когда весь народ встанет и положит этому конец".

Кроме того, журналист поинтересовался, хотят ли россияне просить Путина остаться на очередной президентский срок.
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Источник:

"Сегодня"

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