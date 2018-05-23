Москвичи о назначении Путиным министрами детей российских чиновников: "Бабками кидаются"

Респонденты сошлись на том, что "Путин знает, что делает", при этом не уточнили, в чем именно "он прав"

Российский независимый журналист и видеоблогер Саша Сотник, который ранее поинтересовался мнением москвичей о блокировке мессенджера Telegram, опубликовал на своем YouTube-канале Sotnik-TV новый опрос.

В новый состав правительства России, предложенный Медведевым и утвержденный Путиным, вошли практически все члены предыдущего. Эксперты уже назвали данную рокировку ремейком 2008 года. Журналист Андрей Миронов поинтересовался у москвичей, как они оценивают новый состав правительства России и считают ли они его эффективным и каково их отношение к назначению на высокопоставленные должности детей российских чиновников.

"Комментируя утвержденный список "нового – старого" правительства, опрошенные в Москве респонденты сошлись на том, что "Путин знает, что делает", при этом не уточнили, в чем именно "он прав". На вопрос, "каких изменений вы ожидаете", респонденты повторяли мантру о "стабильности". Большинство давших ответы не одобрило продвижение в министры детей высокопоставленных чиновников, мол "бабками кидаются" но основной лейтмотив "я не интересуюсь политикой" пока остается доминирующим", – говорится в описании к ролику.

Ранее мы писали, что Сотник спросил у россиян, что они думают о гибели наемников ЧВК Вагнера в Сирии.

Также Саша Сотник поинтересовался у жителей российской столицы, верят ли они властям. Комментируя секретность госрасходов и доходов чиновников, москвичи заявили, что повлиять на это все равно не смогут. И лишь малая доля опрошенных высказала недовольство, подчеркнув, что "надо просто подождать, когда весь народ встанет и положит этому конец".

Кроме того, журналист поинтересовался, хотят ли россияне просить Путина остаться на очередной президентский срок.