По данным британской полиции, химическую атаку с отравлением Скрипалей в Солсберри провели российские спецслужбы

Известный российский оппозиционный журналист Александр Сотник опубликовал на своем YouTube-канале Sotnik-TV очередной опрос среди россиян.

По данным британской полиции, химическую атаку с отравлением Скрипалей в Солсберри провели российские спецслужбы. Журналистка София Лисичкина поинтересовалась у москвичей, признается ли Россия в содеянном преступлении либо вступит в стадию выжидания?

"Я считаю, что нет никаких доказательств", – заявила москвичка.

"Бред это все полный. Сами они там виноваты. А обвиняют нас, Россию. Темное дело. А свалить все на нас хотят", – говорит мужчина. – "Мы тут ни при чем".

"Если будет доказано, надо будет признавать", – добавил еще один оппонент.

"Это ситуация такая, что все всё понимают. Но чем больше из нее пытаются выйти, тем нелепее она становится", – заявил другой москвич.

Накануне представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что Москва, отвечая на запросы Лондона относительно инцидента в Солсбери, умышленно искажала информацию.

В британском МИДе заявили, что интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей является ложью и искажением информации.

Кроме того, о том, что российское правительство обнаружило подозреваемых в отравлении Скрипалей, ранее заявил российский президент Владимир Путин.

Ранее София Лисичкина поинтересовалась у россиян, можно ли считать очередные американские санкции против РФ началом новой Холодной войны, и кто в ней победит, учитывая негативный опыт СССР, считавшегося сверхдержавой, чего не скажешь о современной России? Москвичи заявили, что Холодная война не прекращалась.

А на вопрос "Как собираетесь выживать, если рубль упадет?" большинство опрошенных москвичей признались, что у них нет рецептов выживания, возложив ответственность за происходящее в экономике страны на правительство. По их мнению, "власть вырастила инертное поколение", но это не означает, что революционных событий удастся избежать.