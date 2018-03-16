Москвичи о Скрипале: Отравили наши, но не мы (видео)

Сегодня, 07:14

Саша Сотник поинтересовался у москвичей, причастна ли Россия к отравлению бывшего сотрудника спецслужб Скрипаля


Российский независимый журналист и видеоблогер Саша Сотник, который ранее поинтересовался у москвичей, "на кого бы они пожаловались Путину", опубликовал на своем YouTube-канале Sotnik-TV новый опрос среди россиян.

"На вопрос: причастна ли Россия к отравлению бывшего сотрудника спецслужб Скрипаля? – москвичи ответили, что "нам это невыгодно. Кому-то выгодно, но не нам", – говорится в описании к видео.

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность.

Великобритания уже предприняла ряд ответных мер, в частности, из страны будут высланы 23 российских дипломата.

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Накануне известный российский оппозиционный журналист Александр Сотник записал видеообращение, в котором рассказал об участившихся угрозах в свой адрес, послужившими причиной срочной эвакуации его семьи из России.

Ранее мы писали, что Сотник спросил у россиян, что они думают о гибели наемников ЧВК Вагнера в Сирии.

Также Саша Сотник поинтересовался у жителей российской столицы, верят ли они властямКомментируя секретность госрасходов и доходов чиновников, москвичи заявили, что повлиять на это все равно не смогут. И лишь малая доля опрошенных высказала недовольство, подчеркнув, что "надо просто подождать, когда весь народ встанет и положит этому конец".

Кроме того, журналист поинтересовался, хотят ли россияне просить Путина остаться на очередной президентский срок.
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Источник:

"Сегодня"

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