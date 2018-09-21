Москвичи об отказе России от доллара: Это глупость, но придется

Известный российский оппозиционный журналист Александр Сотник опубликовал на своем YouTube-канале Sotnik-TV очередной опрос среди россиян.

Минфин РФ поддержал предложение главы ВТБ Андрея Костина об отказе от доллара. Вопрос о дедолларизации экономики России активно обсуждается в последнее время в связи с возможным ужесточением санкций США. Готовы ли россияне избавиться от своих накоплений в иностранной валюте, поинтересовалась журналистка София Лисичкина.

"Я не пользуюсь долларами. Россию никуда не отбросит. Это обычный процесс развития, мировой", – отвечает первый респондент.

"Если я являюсь гражданином России, то мне придется отказаться", – говорит москвичка.

"Я на территории страны долларами не пользуюсь. Только если уезжать куда-то отдыхать. Они особо в моей жизни роли не играют", – заверяет девушка. – "Наличными сейчас мало кто пользуется, есть карты, конвертация – можно пользоваться за границей картами". Она считает, что отказ от доллара на России положительно не отразится: "Будут проблемы в первое время".

"Это бессмысленное мероприятие. Это просто приведет в вытеснению долларовой наличности в теневую область. Разрастание криминалитета в этой области", – заявил журналистке еще один мужчина. – "Это глупость. Как можно в мировой экономике отказаться от внешней валюты".

"Откажусь легко. Потому что есть другие валюты, есть прекрасный рубль. Не долларом единым. У меня би-валютная корзина: и в долларах, и в евро, и в других валютах. Доллары поменяю на что-то другое. Посмотрю, какой курс будет более выгодным", – заверяет россиянка. – " Отказ от доллара в любом случае повлияет. В России много бизнеса завязанного на валюте".

"Не очень удобно будет, так кая часто выезжаю за границу. Я не понимаю зачем им (чиновникам. – Ред.) это надо, ведь они сами достаточно часто выезжают со своими семьями за границу. Просто чтобы еще раз какую-то шумиху поднять", – говорит девушка.

Ранее София Лисичкина поинтересовалась у россиян, можно ли считать очередные американские санкции против РФ началом новой Холодной войны, и кто в ней победит, учитывая негативный опыт СССР, считавшегося сверхдержавой, чего не скажешь о современной России? Москвичи заявили, что Холодная война не прекращалась.

А на вопрос "Как собираетесь выживать, если рубль упадет?" большинство опрошенных москвичей признались, что у них нет рецептов выживания, возложив ответственность за происходящее в экономике страны на правительство. По их мнению, "власть вырастила инертное поколение", но это не означает, что революционных событий удастся избежать.