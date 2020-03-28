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Москву планируют закрыть и ввести комендантский час: СМИ обнародовали детали

28 марта, 15:08

Сергей Мартынец

За последние сутки только в Москве зараженных стало больше чем на 100 человек

На днях Путин уже отправил всех россиян в отпуск на одну неделю, а теперь власти Москвы рассматривают еще более жесткие меры по борьбе с коронавирусом – закрытие на въезд и выезд российской столицы с введением комендантского часа.

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Так, в московской мэрии уже всерьез рассматривают возможность полного закрытия столицы, рассказали агентству Bloomberg четыре источника, знакомых с ситуацией. Отмечается, что на прошлой неделе об этом писала газета "Ведомости". Ее источники утверждали, что якобы планирует комендантский час. Хотя тогда представители власти опровергли это.

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А сейчас уже источники РИА Новости, "Интерфакса" и РБК также сообщили о том, что правительство рассматривает возможность остановки авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок внутри России. Некоторые регионы уже начали вводить ограничения. Аэропорт Грозного, например, перестал принимать пассажиров без прописки в Чечне, а в Карелии остановили общественный транспорт.

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Как сообщали новости "Сегодня", в подтверждение возможной изоляции Москвы появились любопытные видео, а также документ МВД РФ, в котором также говорится о выше указанных мерах. В сети стали размещать видео, как в столицу РФ стягивают технику и военных.

А тем временем в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в России на сегодняшний день зарегистрировано уже 1 264 случая коронавирусной инфекции, из них 817 (з сутки увеличилось на 114 человек) только в Москве. Четыре человека скончались и 49 выздоровели.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Москва комендантский час коронавирус

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