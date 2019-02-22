Москву опять "минируют": эвакуированы сотни отделений банков
Среди "заминированных" оказались отделения "Сбербанка России", ВТБ и "Райффайзенбанка"
По Москве вновь прокатилась волна ложных минирований. Только за последние сутки звонки о бомбах поступили в 707 отделений банков, а также в десятки торговых центров и школ российской столицы и Подмосковья.
В правоохранительных органах РФ сообщили, что среди "заминированных" оказались отделения "Сбербанка России", ВТБ и "Райффайзенбанка".
Угрозы взрыва поступили также в 14 школ, два госучреждения и семь коммерческих объектах.
В связи с этим были эвакуированы 4435 человек, однако ни один из звонков не подтвердился.
Также российские правоохранители эвакуировали посетителей 20 магазинов и торговых центров в Москве и Московской области, включая Реутов, Балашиху и Орехово-Зуево.
Напомним, что в этом месяце это происходит уже не впервые. Так, в начале февраля из-за массовых звонков о минировании в Москве и Подмосковье были эвакуированы около 25 тыс. человек.
Кроме того, аналогичная ситуация, хоть и в меньшем масштабе, произошла в российской столице в ноябре, когда после поступивших звонков с угрозами были эвакуированы 10 торговых центров.
Несколько дней назад мы также писали о том, что проходивший в Москве первый тур турнира по шахматам "Аэрофлот Опен" был отменен из-за экстренной эвакуации после звонка о минировании гостиницы "Космос", где проходили соревнования.
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