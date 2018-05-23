"Может, нас тоже нет?": родные жертв катастрофы МН17 написали письмо россиянам

Родственники погибших в результате трагедии с малайзийским самолетом Boeing-777, который был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года, написали открытое письмо. В нем они призывают власти РФ не уходить от ответственности и признать результаты расследования. Об этом сообщает "Новая газета".

Письмо прислал в редакцию издания Джон О'Брайен, его 25-летний сын Джек погиб в авиакатастрофе.

"Мы постарались описать не ослабевающее влияние той трагедии на наши будни и наше стремление найти правду. Написать письмо нас подтолкнул тот факт, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России, а открывать его будут лидеры, которых мы считаем ответственными за гибель наших близких. Знаете, я играл в футбол большую часть своей жизни и бросил спустя год после гибели Джека. Он играл в футбол с 7 лет. Игра эта была его самой большой страстью. И теперь я сбит с толку тем, что Чемпионат проходит здесь, а Джека уже нет… Пусть этим играм сопутствует добрый дух, но для меня этот Кубок станет болезненным напоминанием утраты, c которой невозможно смириться", – написал О'Брайен в комментарии к письму.

В письме родственники недоумевают – как им реагировать на то, что в РФ пройдет футбольный Чемпионат мира.

"Некоторые из нас, авторов этого письма, тоже являются страстным поклонникам футбола, хотя кто-то и нет. Однако никто из нас не сможет стать частью этого чемпионата мира так, как это могло бы быть прежде. У всех нас, авторов письма, есть нечто общее, что придает этому Чемпионату и месту, где он состоится, совсем другой, мрачный смысл", – подчеркивается в письме.

"Мы знаем, что взаимоотношения России и Украины имеют долгую историю, и есть разные точки зрения на то, что привело к конфликту в 2014 году. Нет безупречных государств, не безупречны в том числе и наши. Все народы имеют право на процветание, если не нарушают прав других. И все стороны должны быть готовы посмотреть правде в лицо о своей роли в войне. Но независимо от предыстории и обстоятельств, ничто не сможет оправдать атаку на пассажирский самолет и убийство людей на борту", – также идет речь в обращении.

Помимо этого, авторы письма подчеркивают, что они разделяют простых граждан РФ от тех, кто должен нести ответственность за произошедшее.

"Большинство из нас не очень хорошо знают россиян. Ненависть и недоверие отчасти проистекают из невежества, но когда мы узнаем о людях больше, это способно изменить и наш взгляд. Считаем, что народ России имеет право на процветание, точно так же как и наши близкие. Думать об этом нелегко. Потребуется время, чтобы наше отношение хоть как-то изменились. Однако мы знаем, что поддавшись горечи и ненависти, мы будем поглощены ими, и неконтролируемая вражда между народами уничтожит человеческую жизнь на этой планете", – говорится в письме.

Родственники уверены в объективности работы, которую проводила следственная группа из представителей Малазии, Австралии, Бельгии, Украины и Нидерландов.

"Чего нельзя сказать про сообщения о расследовании MH17, которые исходили от российских государственных СМИ. В первые месяцы наши семьи были озадачены многочисленными, часто противоречивыми версиями, исходящими из России, о том, что же произошло с самолетом. "MH17 был сбит украинским штурмовиком". "Боинг атакован ракетой, выпущенной по самолету президента РФ". "Самолет уже был набит мертвыми телами и был умышленно сбит". "Его сбила ракета БУК, но не российского происхождения". Эти шокирующие, тревожные и противоречивые сведения были затем тысячекратно растиражированы в постах в разных социальных сетях. Все эти материалы вызывали сильное беспокойство. У некоторых из нас возникали сомнения. Но только позже мы поняли, что именно в этом и была цель. Данная практика [информационных вбросов] является частью скоординированной государственной кампании по дезинформации с целью отвлечь и запутать, создать альтернативную реальность, в которой вся правда относительна, и никакой информации нельзя доверять.

Российские государственные СМИ, а также частные телеканалы СМИ, сотрудничающие с властью, причастны к этой гнусной и лживой кампании. Мы знаем, что все страны, в том числе и наши, искажают правду и иногда лгут. Но хотят ли россияне жить в такой стране, где для правды больше не осталось места? Возможно, кто-то из вас думает, что не существует и нас, что вымышлено и это письмо?", – говорится в обращении.

Напомним, что боевики Донбасса передали родственникам из Нидерландов останки погибших в трагедии МН17 лишь 21 апреля нынешнего года.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В конце декабря 2017-го британская разведка напрямую заявила, что летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которой был сбит малайзийский "Боинг" рейса МН17.

А Международная следственная группа, которая занимается расследованием причин катастрофы малазийского Boeing-777 рейса MH17, пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой российского производства "Бук", выпущенной с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.