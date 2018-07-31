"Может вызвать эффект экзорцизма": в МИД РФ насмешили "целебным" фото Лаврова

Пользователи сети высмеяли российских дипломатов и предложили с помощью Лаврова исцелить Кобзона

Министерство иностранных дел в своем Twitter-аккаунте выложило фото главы ведомства Сергея Лаврова с флагом и назвало снимок целебным, чем рассмешило пользователей сети.

"Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма", – говорится в сообщении.

Пользователи сети взорвались ироничными комментариями. Кто-то даже припомнил российского артиста Иосифа Кобзона, который недавно впал в кому. Об этом сообщали СМИ.

"К Кобзону уже прикладывали? Не помогло?".

"Экзорцизм сработал, изгоняется Кобзон".

"Если этим обмазаться, то что вызовет? Приступы патриотизма?".

"Можно через экран обмазываться этим флагом и надеяться, что пенсию отменят и НДС поднимут до 40%".

"Видать Аргентинский кокаин все-таки прибыл на место вручения. И судя по политической "активности" и принимаемым законам – еще в начале лета".

"Твиттер официального государственного органа моей страны. Какой стыд...".

Пока в России "исцеляют" фотографией Лаврова, самому министру не сильно это помогает. Напомним, как в марте глава МИД РФ оконфузился перед многотысячной аудиторией, упав на колени, когда поднимался на сцену крупного российского форума.