"Может вызвать эффект экзорцизма": в МИД РФ насмешили "целебным" фото Лаврова
Пользователи сети высмеяли российских дипломатов и предложили с помощью Лаврова исцелить Кобзона
Министерство иностранных дел в своем Twitter-аккаунте выложило фото главы ведомства Сергея Лаврова с флагом и назвало снимок целебным, чем рассмешило пользователей сети.
"Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма", – говорится в сообщении.
Пользователи сети взорвались ироничными комментариями. Кто-то даже припомнил российского артиста Иосифа Кобзона, который недавно впал в кому. Об этом сообщали СМИ.
"К Кобзону уже прикладывали? Не помогло?".
"Экзорцизм сработал, изгоняется Кобзон".
"Если этим обмазаться, то что вызовет? Приступы патриотизма?".
"Можно через экран обмазываться этим флагом и надеяться, что пенсию отменят и НДС поднимут до 40%".
"Видать Аргентинский кокаин все-таки прибыл на место вручения. И судя по политической "активности" и принимаемым законам – еще в начале лета".
"Твиттер официального государственного органа моей страны. Какой стыд...".
Пока в России "исцеляют" фотографией Лаврова, самому министру не сильно это помогает. Напомним, как в марте глава МИД РФ оконфузился перед многотысячной аудиторией, упав на колени, когда поднимался на сцену крупного российского форума.