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"Можно купить даже зиму": москвичам насыпали снега

30 декабря, 01:53

Завозили снег несколькими грузовиками, а потом коммунальщики раскинули его вдоль обочины дороги

Фото: АГН «Москва»

Фото: АГН «Москва»

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Приближается Новый Год, а погода совсем не зимняя. В России взялись за решение этой проблемы и придумали "оригинальное" решение. Власти Москвы завезли в центр несколько грузовиков снега, который разложили по обочинам улиц.

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в твиттере соответствующие фото. По словам политика, сначала он думал, что информация о завезенном снеге – это шутки.

Улица Тверская – в самом центре Москвы. Она тянется от Кремля на северо-запад до Триумфальной площади.

Пользователи сети не обошли вниманием такое событие и отметили, что с "московским бюджетом можно купить все.

Что интересно, завозили снег несколькими грузовиками, а потом коммунальщики раскинули его вдоль обочины дороги.

"Снег пришел, откуда не ждали. Его завезли на грузовых автомобилях на Тверскую. Теперь есть с чем бороться", – добавили пользователи.

Между тем, синоптик Наталья Диденко рассказала, что в новогоднюю ночь в Украине температура воздуха будет составлять около нуля и пойдет мокрый снег.

Отметим, что погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники. Читайте подробнее, что это значит.

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Россия видео Москва погода снег коммунальщики

Источник: Сегодня

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