Мультики лучше корейских: компьютерная графика на параде в Москве рассмешила соцсети

Во время трансляции военного парада Победы в Москве использовалась компьютерная графика, что очень быстро заметили пользователи соцсетей.
Так, особое внимание привлек момент, когда камера "пролетела" через дуло танка. Гладкоствольное орудие можно было увидеть изнутри.
Еще на одном кадре камера вылетала из турбины истребителя.
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на такие спецэффекты, даже сравнили видео с пропагандистскими мультиками в Северной Корее.
Ранее новости "Сегодня" писали, что на параде Победы в Москве Кремль традиционно решил "побряцать" новыми видами вооружения. Так, наряду с уже известными боевыми машинами по Красной площади впервые проследовали около 20 образцов новой военной техники.
Также сообщалось, что в этом году в параде Победы приняли участие около 14 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, а также 75 воздушных судов.
Напомним, несколько иностранных лидеров, которые ранее приняли приглашение Кремля посетить перенесенный на 24 июня парад Победы, отказались ехать на торжественное мероприятие в Москву.
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