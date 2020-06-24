Мультики лучше корейских: компьютерная графика на параде в Москве рассмешила соцсети

Камера "пролетела" через дуло танка и "вылетела" из турбины самолета

Во время трансляции военного парада Победы в Москве использовалась компьютерная графика, что очень быстро заметили пользователи соцсетей.

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Так, особое внимание привлек момент, когда камера "пролетела" через дуло танка. Гладкоствольное орудие можно было увидеть изнутри.

Полет камеры. Источник: youtube.com/channel/UC9bG5T

Еще на одном кадре камера вылетала из турбины истребителя.

Полет камеры. Источник: youtube.com/channel/UC9bG5T

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на такие спецэффекты, даже сравнили видео с пропагандистскими мультиками в Северной Корее.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что на параде Победы в Москве Кремль традиционно решил "побряцать" новыми видами вооружения. Так, наряду с уже известными боевыми машинами по Красной площади впервые проследовали около 20 образцов новой военной техники.

Также сообщалось, что в этом году в параде Победы приняли участие около 14 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, а также 75 воздушных судов.

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Напомним, несколько иностранных лидеров, которые ранее приняли приглашение Кремля посетить перенесенный на 24 июня парад Победы, отказались ехать на торжественное мероприятие в Москву.

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