Муж Собчак ответил Жириновскому на оскорбления в адрес жены

Муж кандидата в президенты России Ксении Собчак Максим Виторган назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского "больным человеком" после того, как во время дебатов он обматерил супругу, передает радиостанция "Говорит Москва" .

"Слушайте, ну он старый м***к, как я могу на него реагировать? Больной человек, отрабатывает свой хлеб из года в год. Любой человек, который увидит Жириновского за пределами съёмочного кадра, будет относиться к нему с жалостью, которой достоин больной человек. Если бы я на каждого больного м****а обращал внимание…", – заявил он.

Конфликт произошел в ходе предвыборных дебатов кандидатов в президенты. Владимир Жириновский нецензурно оскорбил Ксению Собчак. Та в ответ облила лидера ЛДПР водой.

Ведущий дебатов Владимир Соловьев заявил, что он не в праве оценивать произошедшее, так как это не его передача, а совместные агитационные мероприятия.

"Это не инцидент. Это эфир. Я не автор программы и не имею права ее трогать. Это все в рамках совместных агитационных мероприятий, как это называет ЦИК. Это уже вышло на Дальний Восток и пойдет по стране. Максимум, что мы можем, – это "запикать" мат. Я не имею права оценивать. Это передачи кандидатов и время кандидатов", – отметил он.

На днях Собчак назвала спонсоров своей президентской кампании.

Напомним, Центризбирком России рассмотрел документы Ксении Собчак и разрешил ей участвовать в выборах президента. ЦИК РФ рассмотрел документы Собчак. Она стала кандидатом от партии "Гражданская инициатива".

Ранее телеканал RTVI со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщил, что Ксения Собчак пойдет на выборы президента России. В Кремле, по данным канала, Собчак готовят ту же роль, которую сыграл на выборах 2012 года миллиардер Михаил Прохоров. Прохоров получил 7,98% голосов, Собчак может набрать 8-9% при правильной предвыборной кампании, заявил источник RTVI.