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Мужчина спас тонущую в ледяной воде собаку: видео героического поступка

29 января, 13:58

Обычный прохожий зашел в воду при нулевой температуре, чтобы помочь бродячему животному

Несмотря на то, что Крещение прошло уже полторы недели назад, в России мужчина окунулся в ледяную реку. Сделал он это с благородной целью – чтобы спасти провалившегося под лед пса.

Инцидент произошел в городе Астрахань 28 января. Гуляя по берегу речки Золотой Затон с близкими, Александр Нешин увидел тонущую дворовую собаку и отправился ей на помощь.

Несмотря на практически нулевую температуру воздуха, мужчина разделся до трусов и зашел в воду. Преодолев несколько метров он, разгребая куски льда, практически за шкирку вытащил собаку на берег.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Александр утверждает, что моржеванием не увлекается и в ледяную воду ныряет только на Крещение.

Напомним, в прошлом году похожий случай произошел в американском штате Нью-Йорк. Правда, тогда спасителю провалившегося под лед пса самому окунаться не пришлось – сержант полиции, который пришел животному на помощь, аккуратно добрался до него по льду.

А в ноябре в Киевской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли 15 лебедей, которые примерзли ко льду.

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Россия лед астрахань бродячие собаки

Источник: Сегодня

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