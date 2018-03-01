"Мы никому не угрожаем": Путин побряцал оружием

В послании президента РФ к Федеральному собранию слишком много внимания было уделено военным угрозам

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ.

Текст выступления главы включал в себя несколько подтем, однако в этом году большая часть его была посвящена рассказу о новых российских военных вооружениях.

Ожидалось, что глава РФ будет больше рассказывать о своих планах касательно нового президентского срока, однако вышло не совсем так.

Традиционно выступление было разбито на несколько блоков: человеческий фактор, ВПП страны, важность развития медицины в стране, коррупция, упомянул он и главной, по его мнению, угрозе для России. Однако, большая часть выступления включала в себя противостояние США и описание нового вооружения России.

ПРО

Путин посетовал, что США вышли из договора о противоракетной обороне (ПРО), и продолжили наращивать ядерный потенциал.

"А что же сделали мы кроме протестов и предупреждений? Чем ответила на этот вызов Россия? – задал вопрос президент РФ. – А вот что!"

Далее глава РФ начал рассказывать о новинках вооружения России.

"Никакие ПРО нам теперь не помеха," – начал свою презентацию президент РФ.

Ракетный комплекс "Сармат"

В первую очередь Путин поведал о создании Россией ракеты с ядерной силовой установкой. Ракетный комплекс получил название "Сармат". Ракета "полностью меняет весь стратегический баланс мира". Путин утверждает, что ей не страшны никакие системы ПРО, даже перспективные.

Фото: Скриншот

Также речь шла о новом оружии с энергетической ядерной установкой. По словам лидера РФ, она может легко маневрировать и обходить рубежи обороны. Дальность ее якобы не ограничена.

Рассказ сопровождался демонстрацией изображений и видео с компьютерными эффектами.

Сверхзвуковое оружие

Следом разговор зашел о сверхзвуковом оружии "о котором мечтают западные страны, а у нас такое оружие есть".

"От существующих образцов вооружения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз" – отметил Путин.

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Новое стратегическое оружие "Авангард"

Одним из последних речь шла об оружии, которое будет маневрировать в верхних слоях атмосферы. Пока его назвали "Авангард".

"Оно будет как метеорит," – заявил Путин.

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Ядерные угрозы

Путин также отметил, что Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие только в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного или другого оружия массового поражения. Или в случае агрессии против РФ с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено само существование государства, добавил президент РФ.

"Все очень четко, ясно, конкретно. В этой связи считаю своим долгом заявить следующее: любое применение ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней, да какой угодной мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями", – подчеркнул Путин под аплодисменты в зале.

"Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", – отметил президент РФ по завершении своего выступления.

После он добавил, что надеется, что данная презентация сможет повлиять на "потенциального агрессора". Кто же именно может стать таким агрессором, он так и не сказал, однако, судя по всему, он подразумевал США.